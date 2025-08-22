Agen Asuransi BRI Life Raih Prestasi Penghargaan Nasional Top Agent Awards 2025
jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life kembali membuktikan kiprahnya sebagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia.
Pada ajang bergengsi Top Agent Awards (TAA) ke-38 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Yogyakarta pada 13–15 Agustus 2025, agen-agenterbaik BRI Life berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi.
Dengan mengusung tema “Swara Adhikarya Negeri”, TAA-AAJI 2025 menjadi momentum penting bagi industri asuransi jiwa dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pemasarsekaligus wadah inspirasi, edukasi, dan kolaborasi.
Agen-agen BRI Life yang berhasil meraih penghargaan di ajang bergengsi tersebut adalah;
Tri Zahrotulkholida – Rank 1 Top Agent Bancassurance by Policy
Nella Lembong – Rank 1 Top Leader Agent by Recruitment
Ari Purnairawan – Rank 4 Top Agent Bancassurance by Premium
Fuji Astiti Pranata – Rank 7 Top Rookie Agent by Premium
Saat ini BRI Life memiliki lebih dari 3.500 agen berlisensi dan 28 kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.
