Agen Asuransi BRI Life Raih Prestasi Penghargaan Nasional Top Agent Awards 2025

Agen Asuransi BRI Life Raih Prestasi Penghargaan Nasional Top Agent Awards 2025

Agen Asuransi BRI Life Raih Prestasi Penghargaan Nasional Top Agent Awards 2025
Ajang bergengsi Top Agent Awards (TAA) ke-38 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Yogyakarta. Foto: AAJI

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life kembali membuktikan kiprahnya sebagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia.

Pada ajang bergengsi Top Agent Awards (TAA) ke-38 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Yogyakarta pada 13–15 Agustus 2025, agen-agenterbaik BRI Life berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi.

 Dengan mengusung tema “Swara Adhikarya Negeri”, TAA-AAJI 2025 menjadi momentum penting bagi industri asuransi jiwa dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pemasarsekaligus wadah inspirasi, edukasi, dan kolaborasi.

 Agen-agen BRI Life yang berhasil meraih penghargaan di ajang bergengsi tersebut adalah;

Tri Zahrotulkholida   – Rank 1 Top Agent Bancassurance by Policy

Nella Lembong        – Rank 1 Top Leader Agent by Recruitment

Ari Purnairawan       – Rank 4 Top Agent Bancassurance by Premium

Fuji Astiti Pranata     – Rank 7 Top Rookie Agent by Premium

Saat ini BRI Life memiliki lebih dari 3.500 agen berlisensi dan 28 kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

