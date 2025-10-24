Agen Properti Antusias Sambut Cluster Rumah Danau Origlio di CitraRaya Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Peluncuran cluster rumah danau Origlio di CitraRaya Tangerang menyita perhatian kurang lebih 350 orang agen properti dari Jabodetabek pada Kamis (23/10).

Sebab, keberadaan klaster terbaru tersebut memiliki keunggulan berada di depan kawasan danau seluas 20 hektare dengan latar belakang Gunung Halimun Bogor yang menawan.

Senior Sales Manager Citra Raya Tangerang, Joni Jingga menyampaikan klaster ini menjadi salah satu andalan CitraRaya Tangerang yang merupakan kota mandiri dengan luas total 2.760 hektare.

"Hari ini kami melakukan launching dan soft opening dari cluster Origlio 'A Lakeside Sanctuary' atau rumah danau di Lugano Lake Park, sekitar 200 hektar. Nama Lugano diambil dari Lugano Lake di Swiss. Danau nya sendiri itu 20 hektare," lanjut Joni.

Joni menjelaskan Origlio merupakan salah satu dari tiga cluster yang berada berdampingan dengan bibir danau Lugano.

"Tipe bangunan mediteranian Modern. Semua fasilitas nanti akan terintegrasi dalam satu kawasan CitraRaya Tangerang," paparnya.

Saat ini CitraRaya menyediakan 334 unit rumah yang akan dibangun di Cluster Rumah Danau Origlio.

"Untuk tahap awal promo launching kita menjual 67 unit sampai akhir November 2025 atau sampai unit promo tersebut habis dibeli oleh masyarakat," jelas Joni.