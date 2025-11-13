AgenBRILink Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Simpul Keuangan Penggerak Ekonomi Lokal

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui jaringan AgenBRILink yang menjangkau hingga wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Sinergi ini membuat AgenBRILink menjadi penghubung penting dalam memperluas akses layanan keuangan dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di level grassroot.

Sejak diluncurkan, kehadiran AgenBRILink di lingkungan KDKMP memungkinkan masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah.

Melalui kemitraan dengan BRI, koperasi mampu menciptakan efek ekonomi berbagi (sharing economy) yang mendorong pertumbuhan transaksi keuangan dan kegiatan usaha produktif di tingkat komunitas.

Program ini juga berkontribusi dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan peluncuran KDKMP oleh Presiden Prabowo membawa misi besar untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan daya beli warga sekitar, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Adapun, upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita Ketiga Pemerintah, yakni memperkuat perekonomian nasional berbasis kemandirian desa.

“Kami mendukung KDKMP dengan menghadirkan akses layanan keuangan yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Melalui AgenBRILink, masyarakat dapat bertransaksi, menabung, hingga mengembangkan usaha melalui fasilitas pinjaman. BRI meyakini KDMP akan menjadi tonggak penguatan ekosistem ekonomi desa berbasis kerakyatan dan gotong royong,” ujar Hery.

Lebih lanjut, guna mendukung ekosistem KDMP, BRI pun mengoptimalkan jaringan AgenBRILink yang telah menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia.