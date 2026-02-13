Agenda Asia Mengguncang Super League, Sejumlah Laga Krusial Terpaksa Diatur Ulang

jpnn.com - ILeague melakukan penyesuaian jadwal kompetisi BRI Super League 2025/26 menyusul agenda padat klub-klub Indonesia di level Asia.

Salah satu laga yang terdampak ialah pertemuan antara Borneo FC dan Persib Bandung.

Duel yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada 16 Februari 2026 dipastikan tidak jadi digelar sesuai rencana awal.

Operator kompetisi memutuskan pertandingan tersebut dijadwalkan ulang dan akan dimainkan pada 15 Maret 2026.

Penyesuaian ini tak lepas dari komitmen Persib Bandung yang masih harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan kiprah mereka di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

ILeague menilai perubahan jadwal perlu dilakukan agar klub dapat tampil maksimal tanpa mengorbankan performa di liga.

Tak hanya melibatkan Persib, penjadwalan ulang juga menyentuh agenda pertandingan Dewa United.

Klub asal Banten tersebut dijadwalkan tampil di kompetisi AFC Challenge Cup, sehingga sejumlah laga domestik harus disesuaikan.