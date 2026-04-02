Agenda Pleidoi Digelar Hari Ini, Ammar Zoni Ungkap Kesiapannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
Agenda persidangan hari ini ialah pembacaan pleidoi atau pembelaan dari pihak terdakwa.
Ditemui menjelang persidangan, Ammar Zoni mengungkapkan persiapannya untuk agenda pleidoi hari ini.
"Persiapannya banyak, banyak banget. Alhamdulillah, insyaallah," ujar Ammar Zoni di PN Jakarta Pusat, Kamis.
Dia mengungkapkan bahwa dirinya akan menyampaikan beberapa poin yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan majelis hakim.
Namun, mantan suami Irish Bella itu tak menjelaskan dengan detail mengenai poin-poin yang akan disampaikannya dalam pleidoi nanti.
"Ya mudah-mudahan ini bisa jadi bahan pertimbangan hakim, segala macam," kata Ammar Zoni.
Dalam kesempatan yang sama, bintang sinetron 7 Manusia Harimau itu juga mengungkapkan kondisinya terkini.
Aktor Ammar Zoni kembali menjalani sidang atas dugaan peredaran narkoba, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
