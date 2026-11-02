Agendra Gibran Hari Ini, Ada Peringatan 100 Tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bertolak dari Jakarta menuju Sulawesi Barat pada Senin (2/11) pagi.

Agenda Wapres Gibran hari ini di Sulbar ialah untuk meninjau berjalannya sejumlah program prioritas pemerintah serta peringatan 100 tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang.

Dari pantauan ANTARA, Gibran bersama rombongan bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin sekitar pukul 06.00 WIB.

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Rencananya Wapres Gibran akan mengunjungi sejumlah lokasi di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat.

Gibran direncanakan akan mengunjungi Desa Tamalea, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju dalam rangka peringatan 100 tahun Injil Masuk Tanah Kalumpang.

Selain itu, Wapres Gibran rencananya akan meninjau sejumlah lokasi di Kabupaten Mamasa yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mamasa dan melihat langsung fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) Kondosapata.

Tidak hanya berkunjung ke dua kabupaten tersebut, Wapres Gibran juga direncanakan akan melakukan dialog dengan masyarakat serta melihat kemajuan dari daerah program bedah rumah.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming menerima audiensi pengurus Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).