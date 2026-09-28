Agensi Rumah Tangga Tembus 1 Juta Penonton

jpnn.com, JAKARTA - Film Agensi Rumah Tangga yang merupakan garapan sutradara Naya Anindita baru saja meraih 1.003.835 penonton.

Karya persembahan rumah produksi Starvision itu diproduseri oleh Chand Parwez Servia.

“Alhamdulillah, pencapaian baru lagi dari Starvision lewat karya yang hangat dari Naya Anindita. Di tengah berbagai banyaknya film yang sedang tayang, Agensi Rumah Tangga tetap menjadi pilihan utama bagi keluarga saat menonton di bioskop, terbukti dari banyak yang sudah menonton mereka merasa relevan dengan ceritanya,” ungkap produser Chand Parwez Servia.

Sutradara Naya Anindita mengatakan niat untuk membuat masyarakat Indonesia terhibur dengan Agensi Rumah Tangga ternyata mendapat sambutan baik.

"Saya sangat senang jika film ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk melepas beban di tengah situasi yang berat saat ini. Merasa senang juga karena bisa meraih capaian baru lagi bersama Starvision. Filmnya masih tayang di bioskop, harapannya tetap sama, semoga menjadi hiburan dan sumber tawa untuk mereka para tulang punggung keluarga,” ujar Naya Anindita.

Sejak awal tayang, Agensi Rumah Tangga juga sudah tancap gas, dengan meraih 109.110 penonton pada hari pertama tayang (Opening Day) di bioskop Indonesia.

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Angka tersebut juga menjadikan Agensi Rumah Tangga sebagai film ke-9 yang meraih 100 ribu lebih penonton pada Opening Day di tahun ini.

Dengan masih tayangnya Agensi Rumah Tangga di jaringan bioskop Indonesia, pencapaian baru mendatang juga masih mungkin diraih, termasuk Top 15 Film Indonesia Terlaris Tahun 2026.