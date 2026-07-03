menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Agentic AI: Mengakselerasi Industri Asuransi yang Future-Ready dengan Teknologi

Agentic AI: Mengakselerasi Industri Asuransi yang Future-Ready dengan Teknologi

Agentic AI: Mengakselerasi Industri Asuransi yang Future-Ready dengan Teknologi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Vice President and Head of AI Strategy & Innovation Prudential Indonesia Madhan Seduramana. Foto: Prudential Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran masyarakat akan kebutuhan untuk memiliki asuransi meningkat tercermin dari indeks literasi asuransi yang tercatat sebesar 45,45 persen dan indeks inklusi asuransi sebesar 28,50 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di tengah inflasi medis yang tinggi dan kebutuhan layanan perlindungan yang makin praktis, personal, dan mudah diakses, perusahaan asuransi perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kepercayaan Nasabah dan masyarakat.

Salah satunya yang dapat diperkuat oleh perusahaan asuransi, yaitu dengan menjadikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai salah satu enabler penting untuk menghadirkan layanan yang lebih relevan, inovatif, dan berpusat pada kebutuhan nasabah.

Baca Juga:

AI telah menjadi kekuatan transformatif dalam teknologi modern, yang tidak hanya menghadirkan kemajuan teknologi, namun juga turut melengkapi peran manusia dalam menghadirkan solusi yang lebih relevan dan berpusat pada kebutuhan Nasabah.

Perkembangannya bergerak dari Generative AI yang reaktif menuju Agentic AI yang lebih proaktif, mampu mengambil keputusan, melakukan penalaran, dan berkolaborasi dalam proses bisnis yang kompleks.

Dengan mengombinasikan teknologi dan peran manusia, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menghadirkan pengalaman nasabah yang lebih optimal.

Baca Juga:

Berikut lima implementasi Agentic AI yang dapat mendukung industri asuransi untuk mencapai pengalaman nasabah yang efisien dan personal:

1. Dari Otomatisasi Menuju Kecerdasan yang Adaptif

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai salah satu enabler penting industri asuransi untuk menghadirkan layanan yang lebih relevan, inovatif.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co