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Aghniny Haque Ungkap Tantangan Jadi Ibu Tunawicara dalam Khadam

Aghniny Haque Ungkap Tantangan Jadi Ibu Tunawicara dalam Khadam
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Aghniny Haque saat konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aghniny Haque mengungkap tantangan yang dihadapinya saat memerankan karakter Melor dalam film Khadam.

Melor merupakan seorang ibu tunawicara yang harus melindungi anak-anaknya dari berbagai ancaman.

Aghniny Haque mengatakan peran itu menjadi pengalaman baru sekaligus tantangan besar dalam perjalanan aktingnya.

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Sebab, dia harus menyampaikan emosi karakter tanpa mengandalkan dialog seperti pada umumnya.

“Ini benar-benar baru pertama kali aku menjadi ibu,” kata Aghniny Haque saat konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Selebritas berusia 29 tahun itu harus menerjemahkan apa yang ada di pikiran dan perasaan Melor melalui bahasa tubuh.

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Menurutnya, gerakan tangan, ekspresi, hingga koreografi menjadi bagian penting untuk membuat emosi karakter tetap bisa dirasakan oleh penonton.

“Semua harus bisa ditranslate dari koreografi sampai ke... apa yang ada di pikirannya sama apa yang dia rasain dan akhirnya keluar dari bahasa tangannya harus bisa dirasakan sama penonton,” tutur Aghniny Haque.

Aktris Aghniny Haque mengungkap tantangan yang dihadapinya saat memerankan karakter Melor dalam film Khadam.

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