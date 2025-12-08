Agincourt Setop Operasi 6 Desember, Langsung Prioritaskan Bantu Korban Banjir Tapsel

jpnn.com, JAKARTA - PT Agincourt Resources menegaskan telah menghentikan seluruh kegiatan produksi sejak 6 Desember 2025.

Keputusan ini diambil manajemen secara mandiri sebelum Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan penghentian aktivitas tiga perusahaan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru menyusul banjir bandang dan longsor yang melanda Tapanuli Selatan.

Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, menyampaikan bahwa penghentian produksi dilakukan untuk mengalihkan fokus perusahaan sepenuhnya pada upaya tanggap bencana di wilayah terdampak

“Sejak 6 Desember 2025 kami sudah menghentikan aktivitas produksi,” ujarnya.

Katarina menegaskan bahwa perusahaan saat ini memprioritaskan dukungan kemanusiaan di lapangan, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam penanganan darurat.

“Saat ini kami masih fokus melanjutkan upaya tanggap darurat di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait,” katanya.

Selain itu, Perusahaan juga menegaskan akan bersikap kooperatif selama proses verifikasi data yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup.

Manajemen memastikan seluruh dokumen dan informasi yang relevan akan disiapkan sesuai kebutuhan pemerintah.