Agnes Aditya Rahajeng Dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Finalis asal Banten, Agnes Aditya Rahajeng, dinobatkan sebagai pemenang Puteri Indonesia 2026 dalam malam puncak yang digelar di Jakarta International Convention Center, Jumat (24/4/2026) hingga Sabtu dini hari.

Agnes mengungguli para finalis lainnya setelah melalui rangkaian penilaian ketat, termasuk sesi tanya jawab pada babak empat besar.

Mahkota Puteri Indonesia disematkan oleh Firsta Yufi Amarta Putri sebagai pemenang sebelumnya, menandai dimulainya peran baru Agnes.

Dalam pernyataannya, Agnes menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan komitmennya ke depan.

“Saya bersyukur atas kepercayaan ini dan siap menjalankan peran sebagai Puteri Indonesia dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Pada babak final, Agnes bersaing dengan Victoria Titisari Kosasieputri, Karina Moudy Widodo, dan Gisela Belicia Alma Thesalonica.

Dua besar finalis yang melaju ke tahap akhir adalah Agnes dan Victoria, sebelum akhirnya Agnes ditetapkan sebagai pemenang utama.

Karina Moudy Widodo dinobatkan sebagai Puteri Indonesia Pariwisata 2026, sementara Gisela Belicia Alma Thesalonica meraih gelar Puteri Indonesia Pendidikan 2026.