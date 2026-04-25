menu
JPNN.comJPNN.com
Agnes Aditya Rahajeng Dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemenang Puteri Indonesia 2026 Agnes Aditya Rahajeng asal Banten mengangkat piala pada Grand Final Pemilihan Puteri Indonesia 2026 di Jakarta Internasional Convention Center, Jakarta, Jumat (24/4/2026). ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/kye/am.

jpnn.com, JAKARTA - Finalis asal Banten, Agnes Aditya Rahajeng, dinobatkan sebagai pemenang Puteri Indonesia 2026 dalam malam puncak yang digelar di Jakarta International Convention Center, Jumat (24/4/2026) hingga Sabtu dini hari.

Agnes mengungguli para finalis lainnya setelah melalui rangkaian penilaian ketat, termasuk sesi tanya jawab pada babak empat besar.

Mahkota Puteri Indonesia disematkan oleh Firsta Yufi Amarta Putri sebagai pemenang sebelumnya, menandai dimulainya peran baru Agnes.

Baca Juga:

Dalam pernyataannya, Agnes menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan komitmennya ke depan.

“Saya bersyukur atas kepercayaan ini dan siap menjalankan peran sebagai Puteri Indonesia dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Pada babak final, Agnes bersaing dengan Victoria Titisari Kosasieputri, Karina Moudy Widodo, dan Gisela Belicia Alma Thesalonica.

Baca Juga:

Dua besar finalis yang melaju ke tahap akhir adalah Agnes dan Victoria, sebelum akhirnya Agnes ditetapkan sebagai pemenang utama.

Karina Moudy Widodo dinobatkan sebagai Puteri Indonesia Pariwisata 2026, sementara Gisela Belicia Alma Thesalonica meraih gelar Puteri Indonesia Pendidikan 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

