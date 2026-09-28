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Agnez Mo Merasa Terhormat Bisa Tampil di GBK

Agnez Mo Merasa Terhormat Bisa Tampil di GBK
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Agnez Mo saat tampil dalam rangkaian pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Foto: Instagram/agnezmo

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo mengungkapkan kesannya setelah tampil dalam rangkaian pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Dia mengaku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari acara pembukaan sekaligus pertunjukan jeda pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026.

Hal tersebut disampaikan perempuan bernama lengkap Agnes Monica Muljoto itu melalui unggahan di akun Instagram pada Senin (28/9).

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Dalam unggahannya, Agnez Mo membagikan sejumlah momen saat tampil di hadapan penonton yang memenuhi SUGBK.

Dia mengungkapkan rasa syukurnya setelah mendapat kesempatan tampil dalam gelaran olahraga internasional tersebut.

“Sangat terhormat bisa tampil di Upacara Pembukaan + Pertunjukan Istirahat FIFA ASEAN Cup,” tulis Agnez Mo.

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Salah satu momen yang paling membekas bagi pelantun musisi berusia 40 tahun itu yakni ketika menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka.

Menurutnya, karya tersebut merupakan salah satu lagu kebangsaan favoritnya.

Penyanyi Agnez Mo mengungkapkan kesannya setelah tampil dalam rangkaian pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

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