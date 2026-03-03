menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Agnez Mo Pastikan Kondisinya Baik-baik Saja di Dubai

Agnez Mo Pastikan Kondisinya Baik-baik Saja di Dubai

Agnez Mo Pastikan Kondisinya Baik-baik Saja di Dubai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Agnez Mo. Foto: Instagram/agnezmo

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo memastikan bahwa kondisinya aman dan baik-baik saja di Dubai.

Dia menyampaikan kabar tersebut lantaran banyak teman dan penggemar yang mengkhawatirkan keadaannya di sana.

"Aku aman, keadaan mungkin terlihat tegang di internet, tetapi tolong jangan percaya semua yang kalian lihat di media," ungkap Agnez Mo melalui akun miliknya di Instagram, Senin (2/3).

Baca Juga:

"Aku harus menyampaikan sedikit pernyataan di sini, banyak teman dan orang terdekat mengirimiku pesan yang sangat khawatir karena membaca berita utama yang sama sekali tidak benar," lanjutnya.

Agnez Mo menjelaskan bahwa dirinya berada di tempat yang aman.

Menurutnya, kondisi di Dubai juga tidak seburuk yang dikabarkan di media sosial.

Baca Juga:

Selain itu, pelantun Matahariku tersebut memastikan tidak terjebak atau pun sedang berlindung.

"Kami benar-benar baik-baik saja, teman-teman. Jadi, tolong, kalian tahu, kami berusaha untuk tetap aman," tambahnya.

Aktris sekaligus penyanyi, Agnez Mo memastikan bahwa kondisinya aman dan baik-baik saja di Dubai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI