Agree Underwear Penuhi Kebutuhan Pakaian Dalam Pria Berkualitas

jpnn.com - Dalam dinamika industri fesyen yang terus berkembang, merek lokal Agree Underwear muncul membawa semangat baru dengan memperkenalkan lini pakaian dalam pria.

Brand tersebut berkomitmen menjadi pilihan utama bagi pria Indonesia yang mengutamakan kenyamanan dalam keseharian mereka.

Produk ini lahir dari kebutuhan mendesak akan produk lokal yang mampu bersaing secara kualitas dan harga dengan merek-merek internasional.

Hal ini menjawab keresahan konsumen pria di Indonesia yang mencari kenyamanan optimal dalam aktivitas sehari-hari tanpa harus mengorbankan kualitas.

Perwakilan Agree, Heri Kistanto menegaskan komitmen brand terhadap kualitas dan kepuasan konsumen.

"Fokus kami adalah kenyamanan pria Indonesia. Kami memilih bahan katun berkualitas tinggi, menerapkan kontrol kualitas yang ketat, dan terus berinovasi berdasarkan masukan konsumen," kata Heri di Jakarta, baru-baru ini.

Selain fokus pada kualitas produk, Agree Underwear juga gencar memperluas jangkauan distribusinya di seluruh Indonesia.

Saat ini, brand tersebut telah berhasil membangun jaringan agen dan mitra distribusi yang kuat di sejumlah kota besar, memastikan produknya mudah dijangkau konsumen.