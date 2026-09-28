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Agresif di Moto3 Junior Aragon, Ramadhipa Pede Tembus 3 Besar Klasemen

Agresif di Moto3 Junior Aragon, Ramadhipa Pede Tembus 3 Besar Klasemen
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M. Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior WC 2026. Foto: honda

jpnn.com, JAKARTA - MotorLand Aragon, Spanyol, kembali jadi panggung pembuktian bagi M. Kiandra Ramadhipa.

Pembalap muda Indonesia itu tampil perkasa dengan mengamankan podium kedua di Race 1 dan finis keempat di Race 2 pada ajang Moto3 Junior World Championship 2026.

Hasil tersebut bukan sekadar tambahan angka di atas kertas. Podium ketiganya sepanjang musim ini sukses menjaga asa Ramadhipa untuk menembus tiga besar klasemen akhir.

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Sejak lampu start Race 1 padam, pembalap binaan Astra Honda Motor (AHM) yang membela Honda Asia-Dream Racing Junior Team ini langsung melesat tajam.

Meredam gempuran 12 pembalap di grup depan, Ramadhipa terus menempel ketat barisan terdepan dengan Honda NSF250RW miliknya.

Di lap terakhir, dia tampil habis-habisan. Menembus garis finis di posisi kedua, Ramadhipa hanya terpaut tipis 0,037 detik dari sang pemenang.

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Persaingan sengit berlanjut ke Race 2. Lintasan Aragón yang memanas tak surut membakar semangatnya.

Ramadhipa sempat memimpin di lap kelima dan terus bertahan di zona podium, sebelum akhirnya tergeser ke posisi keempat akibat aksi slipstream pembalap lain menjelang garis finis.

MotorLand Aragon, Spanyol, kembali jadi panggung pembuktian bagi M. Kiandra Ramadhipa di ajang Moto3 Junior WC 2026.

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