JPNN.com » Ekonomi » Industri » Agrinas Mau Impor 105 Ribu Mobil India untuk Kopdes Merah Putih, Dasco: Tunda Dulu

Agrinas Mau Impor 105 Ribu Mobil India untuk Kopdes Merah Putih, Dasco: Tunda Dulu

Agrinas Mau Impor 105 Ribu Mobil India untuk Kopdes Merah Putih, Dasco: Tunda Dulu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh saat acara buka puasa bersama Partai Nasdem di Jakarta, Kamis (19/2/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India.

Konon impor mobil itu untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dasco menyebut rencana impor itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri.

Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.

"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dia menilai Presiden Prabowo juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," ucapnya.

Sebelumnya, rencana impor mobil oleh Agrinas diumumkan perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026.

Rencana Agrinas Pangan Nusantara mengimpor mobil pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih terhalang omongan Dasco yang minta pemerintah menundanya.

