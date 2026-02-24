Agrinas Mau Impor 105 Ribu Mobil India untuk Kopdes Merah Putih, Dasco: Tunda Dulu
jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India.
Konon impor mobil itu untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dasco menyebut rencana impor itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.
"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Dia menilai Presiden Prabowo juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.
"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," ucapnya.
Sebelumnya, rencana impor mobil oleh Agrinas diumumkan perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026.
Rencana Agrinas Pangan Nusantara mengimpor mobil pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih terhalang omongan Dasco yang minta pemerintah menundanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- RUU Pemilu Mulai Dibahas DPR pada Juli, PSI Cs Bakal Dilibatkan
- Lasarus: Komisi V DPR Tidak Pernah Minta Alfamart dan Indomaret Ditutup
- Impor 105 Ribu Pikap India Buat Koperasi Ditunda, Dasco: Presiden Masih di Luar
- Firman Soebagyo DPR Soroti Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India
- Impor BBM
- Program MBG Mampu Menggerakkan Perekonomian Daerah hingga Pedesaan, Ini Buktinya