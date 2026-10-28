Agrinas Palma dan Pertamina Perkuat Kolaborasi Bioenergi

jpnn.com, JAKARTA - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memperkuat sinergi dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Power Indonesia melalui penandatanganan dua Memorandum of Understanding (MoU) dan satu Heads of Agreement (HoA) dalam rangkaian Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, Selasa (27/10).

Penandatanganan tersebut mencakup MoU antara PT Pertamina (Persero) dan Agrinas Palma mengenai kolaborasi pengembangan bioenergi dan energi terbarukan untuk ketahanan energi nasional.

Kemudian MoU antara PT Pertamina Power Indonesia dan Agrinas Palma terkait pengembangan energi terbarukan, serta HoA mengenai kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas produksi Fatty Acid Methyl Ester (FAME).

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Melalui kesepakatan tersebut, Agrinas Palma bersama Pertamina menjajaki berbagai peluang pengembangan bisnis bioenergi terintegrasi, mulai dari pemanfaatan produk turunan kelapa sawit, pengembangan fasilitas dan infrastruktur energi, hingga penerapan teknologi energi terbarukan.

Kolaborasi ini diharapkan bisa memperkuat rantai pasok bioenergi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit Indonesia.

Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah penjajakan pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas produksi FAME milik PT Bayas Biofuels yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas terpasang indikatif sebesar 600.000 ton per tahun dan berpotensi mendukung peningkatan kapasitas produksi biodiesel nasional apabila dapat dioptimalkan sesuai hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.

Melalui HoA yang ditandatangani, Agrinas Palma dan PT Pertamina Power Indonesia akan melakukan kajian bersama terhadap aspek teknis, operasional, komersial, finansial, dan hukum sebagai dasar penentuan skema kerja sama.