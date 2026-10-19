Agrinas Palma Nusantara Beri Beasiswa Bagi Generasi Muda di Papua

jpnn.com, PAPUA - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menghadirkan program beasiswa bagi Orang Asli Papua (OAP) dari berbagai distrik di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui akses pendidikan, peningkatan kompetensi, dan kesempatan berkarier.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah nyata tim kantor pusat dan regional PT Agrinas Palma Nusantara yang selama tujuh hari berkeliling menjangkau berbagai distrik di Kabupaten Boven Digoel.

Tim bergerak untuk mencari dan menjangkau generasi muda yang telah lulus SMA atau sederajat, tetapi belum berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sebanyak 25 kandidat terpilih untuk mengikuti tahapan program beasiswa yang berasal dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Boven Digoel.

Kepala Divisi Operasional SDM PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Ardiansyah menyampaikan program beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda Orang Asli Papua.

“Bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ijazah, tetapi juga tentang membuka kesempatan dan mempersiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi untuk membangun masa depannya. Melalui program ini, kami ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda Orang Asli Papua yang telah menyelesaikan pendidikan SMA, tetapi belum berkesempatan melanjutkan studi, agar mereka tetap memiliki jalan untuk berkembang dan meraih cita-citanya,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, upaya menjangkau calon peserta secara langsung ke berbagai distrik merupakan bagian penting dari pendekatan perusahaan agar kesempatan pendidikan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.