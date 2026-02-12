Aguan & 4 Konglomerat Temui Prabowo 4,5 Jam demi Dorong Indonesia Incorporated Lebih Konkret

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan maraton selama 4,5 jam dengan lima pengusaha papan atas nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan pada Selasa (10/2/2016) malam itu menjadi momentum penting penguatan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional.

Lima tokoh bisnis yang hadir pada pertemuan itu ialah Garibaldi Thohir, Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, Anthony Salim, dan Sugianto Kusuma atau Aguan. Aguan dinilai memiliki peran signifikan dalam mendorong investasi berbasis sektor riil yang berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

Presiden Prabowo pada pertemuan itu menekankan tentang Indonesia Incorporated sebagai bentuk kerja sama pemerintah dengan dunia usaha demi mempercepat pembangunan ekonomi.

“Kolaborasi erat antara negara dan pelaku usaha menjadi kunci percepatan pembangunan dan penguatan UMKM,” demikian keterangan foto tentang pertemuan itu yang diunggah akun @sekretariat.kabinet di media sosial.

Menurut siaran pers Tim Media Kepresidenan, Presiden Prabowo pada pertemuan itu juga mendorong dunia usaha lebih aktif menciptakan lapangan kerja di sektor riil guna memperkuat rantai pasok domestik dan mempercepat industrialisasi.

“Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujarnya.

Adapun para pengusaha dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan mereka terhadap agenda prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, rumah subsidi, koperasi, kampung nelayan, serta kedaulatan pangan dan energi.(jpnn)