Agum Gumelar Sebut Wantimpres Siap Beri Masukan Berbagai Persoalan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar memastikan akan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait berbagai persoalan bangsa.

Menurut Agum, pembentukan susunan Wantimpres kali ini merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi pengambilan keputusan di tingkat tertinggi pemerintahan.

"Ini satu langkah yang sangat bagus untuk bisa memperbaiki atau memberikan masukan kepada pertimbangan Presiden, agar supaya Presiden dalam mengambil langkah-langkahnya itu lebih terarah, lebih terukur," kata Agum seusai pelantikan Wantimpres di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Agum berharap Wantimpres dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membantu Presiden Prabowo melalui berbagai masukan dan pertimbangan sebelum kebijakan diambil.

"Mudah-mudahan Wantimpres ini bisa memerankan diri untuk bisa membantu Presiden dalam memberikan pertimbangan," ujarnya.

Menurut Agum, ruang lingkup pertimbangan yang diberikan Wantimpres tidak terbatas pada satu sektor tertentu.

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Ia menyatakan Wantimpres dapat memberikan pandangan terkait berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejumlah bidang yang dapat menjadi bahan pertimbangan, mulai dari politik, ekonomi, budaya, ideologi, hingga kehidupan masyarakat.