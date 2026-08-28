Agun Gunandjar Sebut LCC 4 Pilar MPR Efektif Tanamkan Nilai Kebangsaan ke Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR Agun Gunandjar Sudarsa menilai Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR merupakan salah satu metode yang efektif dan relevan guna meningkatkan minat para generasi muda untuk memahami nilai-nilai Empat Pilar.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika menghadiri acara Semifinal LCC Empat Pilar MPR 2026 tingkat nasional di Gedung Pustaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8).

Agun mengatakan metode sosialisasi dengan perlombaan cerdas cermat ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar para generasi muda semakin tertarik untuk mempelajari Empat Pilar kebangsaan terutama di era digital seperti saat ini.

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"Ini adalah salah satu metode yang memang sejak dahulu kami rancang. Ketika masuk ke era digital, sudah banyak implementasi metode sosialisasi Empat Pilar ini yang justru akan semakin menarik minat anak-anak generasi muda," kata Agung dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Dalam pelaksanaannya, kata Agun, LCC Empat Pilar MPR ini tidak hanya menguji pengetahuan dasar para peserta mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi mereka ditantang untuk mengaitkan pengetahuan tersebut dengan persoalan yang terjadi saat ini.

Agun menjelaskan dengan metode lomba cerdas cermat ini dapat menghadirkan ketertarikan di kalangan generasi muda untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih efektif, dibandingkan dengan metode ceramah yang berpotensi membuat mereka mudah merasa jenuh.

"Kalau hanya dengan model ceramah, kuliah gitu, jenuhlah mereka. Tetapi dengan metode LCC Empat Pilar MPR RI ini mereka semakin tertarik," jelasnya.

Dia juga mengapresiasi kualitas pertanyaan serta jawaban para peserta di LCC Empat Pilar MPR yang dinilai semakin implementatif.