Agung Menikahi Aulia, Prabowo dan Jokowi Bilang Itu Sah

jpnn.com - JAKARAT - Pernikahan Agung Surahman dengan Aulia Mahardiana Warsitoarti di Gedung Sasono Utomo, TMII, Jakarta, Minggu (18/1) boleh menyandang status istimewa.

Itu lantaran pernikahan Agung-Aulia dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Tak cuma hadir, Prabowo & Jokowi menjadi saksi.

Agung merupakan Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo.

Prabowo dan Jokowi duduk di sisi samping kanan dan kiri meja tempat berlangsungnya akad. Prabowo dan Jokowi sama-sama mengenakan jas beserta kopiah.

Prosesi ijab kabul, yang dipimpin oleh penghulu dari KUA Cipayung, Jakarta Timur berlangsung pukul 10.48 WIB, diawali dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an dan nasihat pernikahan dari penghulu.

Kemudian, penghulu memulai prosesi ijab kabul bersama Agung Surahman. Ijab kabul terucap dengan satu tarikan napas.

Saksi, yakni Prabowo dan Jokowi lalu berbarengan mengucapkan sah.