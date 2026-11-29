Agung Sedayu Dorong Nilai Tambah Kawasan PIK2 Lewat Infrastruktur Dermaga
jpnn.com, TANGERANG - Pengembangan infrastruktur transportasi laut terus digenjot untuk memperkuat konektivitas wisata di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK2).
Salah satu langkah nyatanya ditandai dengan kehadiran fasilitas Dermaga CBD Beachwalk PIK2 yang baru dibuka, beberapa waktu lalu.
Pengunjung yang mampir ke area ini bisa menjajal beragam aktivitas menarik seperti berfoto ria, menaiki yacht, atau menyewa perahu di pesisir pantai pasir putih.
Kehadiran dermaga baru itu secara otomatis memangkas waktu tempuh pelayaran laut dari kawasan pesisir utara Jakarta menuju gugusan Kepulauan Seribu.
"Dengan dibukanya Dermaga CBD Beachwalk PIK2, perjalanan menuju Kepulauan Seribu kini menjadi lebih dekat dan mudah," kata Fenny Maria selaku Head of Tourism Development Agung Sedayu Group di Tangerang, baru-baru ini.
Para pelancong kini memiliki alternatif titik keberangkatan yang jauh lebih dekat, praktis, dan mudah jangkau dari daratan.
Kehadiran fasilitas ini sekaligus menandai dimulainya layanan transportasi laut reguler oleh Sealeader Marine dari dermaga tersebut.
Pengunjung bahkan bisa menikmati penawaran harga tiket promo untuk tujuan lima pulau populer di Kepulauan Seribu.
Pengembangan infrastruktur transportasi laut terus digenjot untuk memperkuat konektivitas wisata di kawasan Pantai Indah Kapuk 2.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Seriusi Hunian hingga Pusat Pameran, 3 Proyek ASG Raih Gold Winner FIABCI Indonesia-REI
- PIK Tourism Board Targetkan 34 Juta Kunjungan Wisatawan hingga Akhir Tahun
- Usung Target 34 Juta Kunjungan, PIK Sudah Dikunjungi Hampir 30 Juta Turis Lokal & Wisman
- PANI Geber CSR, Aguan Tegaskan Komitmen Hadirkan Manfaat bagi Ratusan Ribu Warga Sekitar PIK2
- Gerak Anjing Club, dari Bandung Jalin Kolaborasi Berkelanjutan dengan Agung Sedayu Group
- Bu Intan Harapkan Kampus Baru Prasetiya Mulya di PIK2 Jadi Pusat Inovasi & Kewirausahaan