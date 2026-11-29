jpnn.com, TANGERANG - Pengembangan infrastruktur transportasi laut terus digenjot untuk memperkuat konektivitas wisata di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK2).

Salah satu langkah nyatanya ditandai dengan kehadiran fasilitas Dermaga CBD Beachwalk PIK2 yang baru dibuka, beberapa waktu lalu.

Pengunjung yang mampir ke area ini bisa menjajal beragam aktivitas menarik seperti berfoto ria, menaiki yacht, atau menyewa perahu di pesisir pantai pasir putih.

Kehadiran dermaga baru itu secara otomatis memangkas waktu tempuh pelayaran laut dari kawasan pesisir utara Jakarta menuju gugusan Kepulauan Seribu.

"Dengan dibukanya Dermaga CBD Beachwalk PIK2, perjalanan menuju Kepulauan Seribu kini menjadi lebih dekat dan mudah," kata Fenny Maria selaku Head of Tourism Development Agung Sedayu Group di Tangerang, baru-baru ini.

Para pelancong kini memiliki alternatif titik keberangkatan yang jauh lebih dekat, praktis, dan mudah jangkau dari daratan.

Kehadiran fasilitas ini sekaligus menandai dimulainya layanan transportasi laut reguler oleh Sealeader Marine dari dermaga tersebut.

Pengunjung bahkan bisa menikmati penawaran harga tiket promo untuk tujuan lima pulau populer di Kepulauan Seribu.