Agung Sedayu Group Ajak Masyarakat Salat Iduladha di Kawasan PIK dan PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat yang berada di kawasan PIK dan PIK2 dapat menunaikan salat Iduladha 1447 Hijriah di dua lokasi yang telah disiapkan.

Pelaksanaan salat Iduladha akan digelar pada Rabu, 27 Mei 2026. Dua lokasi tersebut yakni Masjid Al Ikhlas PIK dan Masjid Al-Khairiyah PIK2.

Ajakan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Agung Sedayu Group. Dalam unggahannya, masyarakat diajak menyambut Hari Raya Iduladha bersama di kawasan PIK dan PIK2.

“Men­yambut Hari Raya Iduladha 1447 H, mari rayakan hari yang penuh berkah ini bersama-sama di kawasan PIK & PIK2,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Untuk Masjid Al Ikhlas PIK, salat Iduladha akan dimulai pukul 06.00 WIB. Lokasinya berada di Pantai Indah Kapuk, Jl Simpang Empat Gate 5, Riverwalk Island, Jakarta Utara.

Pelaksanaan salat Id di masjid tersebut akan dipimpin Ust. Muh. Khairil Ikhsan sebagai imam. Adapun khotbah Iduladha akan disampaikan Ust. Dr. H. Abdul Jamil Wahab, M.S.I.