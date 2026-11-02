Agung Sedayu Group Dorong Kolaborasi Komunitas Lewat Pemanfaatan Kawasan Aloha PIK2

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Kawasan Aloha Pasir Putih di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) Kabupaten Tangerang, Banten, makin kerap dipilih sebagai lokasi berkumpul dan beraktivitas.

Event terakhir berskala cukup besar yang bertempat di Aloha Pasir Putih ialah AFS Sunset Run & Walk 2026 pada Sabtu lalu (31/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Bina Antarbudaya (YBA) itu diikuti lebih dari 1.000 peserta. AFS Sunset Run & Walk 2026 menjadi salah satu kolaborasi antara penyelenggara kegiatan dan pengelola kawasan dalam menghadirkan aktivitas olahraga sekaligus rekreasi bagi masyarakat.

Agung Sedayu Group (ASG) sebagai pengembang Aloha Pasir Putih PIK2 pun memberikan respons positif atas berbagai kegiatan komunitas yang memanfaatkan kawasannya itu. Advertising & Promotion Director ASG Miranda DWK mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi yang menghadirkan kegiatan positif di kawasan Aloha.

“Tentunya kami dari Agung Sedayu Group menyambut baik kolaborasi yang dilakukan di tempat kami, seperti kegiatan hari ini AFS 2026 yang berlangsung di Pantai Pasir Putih Aloha PIK 2,” ujarnya.

Menurut Miranda, kawasan Aloha memiliki sejumlah daya tarik yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan komunitas. Selain menawarkan pemandangan pantai, kawasan tersebut juga memiliki jalur di tepi sungai yang memungkinkan peserta menikmati suasana berbeda ketika berolahraga.

Dalam penyelenggaraan AFS Sunset Run 2026, peserta berlari sambil menikmati matahari terbenam sebelum melanjutkan aktivitas di kawasan wisata. Keberadaan Aloha Extension turut melengkapi pengalaman tersebut melalui berbagai pilihan kuliner yang tersedia bagi pengunjung.

Salah satu tenant yang bisa menjadi pilihan pengunjung ialah Quevo Japanese Grill. Ada pula sejumlah tempat makan lainnya.