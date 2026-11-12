Agung Sedayu Hadirkan Si Mian Fo, Steven Kusumo Gemakan Spirit Cinta Kasih & Kedamaian
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Agung Sedayu Group (ASG) menghadirkan Si Mian Fo atau Brahma Empat Wajah (Phra Phrom) di kawasan Little Siam, Milenial Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten.
Peresmian sarana peribadatan bagi penanut Buddha, Tridarma, dan agama lainnya itu dilaksanakan pada Minggu (8/11/2026).
Chief Executive Officer (CEO) ASG Steven Kusumo mengatakan ada alasan pengembang properti ternama itu mendatangkan Si Mian Fo yang dibuat di Tailan ke PIK2.
Menurut Steven, kehadiran fasilitas tersebut tidak hanya untuk melengkapi kawasan wisata, tetapi juga menyediakan rumah doa yang dapat dimanfaatkan umat.
Steven menjelaskan sebelumnya ASG juga telah meresmikan fasilitas Si Mian Fo di Riverwalk Island, PIK, Jakarta Utara.
Kini, fasilitas serupa hadir di kawasan PIK2 dengan harapan dapat memberikan manfaat spiritual kepada masyarakat.
“Beberapa waktu lalu kami juga merayakan peresmian Si Mian Fo di Riverwalk Island. Tentunya, hari ini kami kembali berkumpul untuk meresmikan Si Mian Fo di PIK2,” ujar Steven dalam acara peresmian itu.
Pengusaha muda yang berhasil menembus daftar Fortune Indonesia '40 Under 40' 2026 itu menambahkan pembangunan rumah doa merupakan salah satu bentuk perhatian ASG terhadap kebutuhan spiritual masyarakat di tengah pengembangan kawasan.
Fasilitas tersebut tidak hanya untuk melengkapi kawasan wisata, tetapi juga menyediakan rumah doa yang dapat dimanfaatkan umat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Konsisten Peduli Masyarakat Tangerang, PIK2 Jadi Kampiun CSR Award 2026
- Hadir di PIK2, Si Mian Fo Perkuat Magnet Wisata Religi Hingga Mancanegara
- Kaveling Komersial PIK2 Laris, Marketing Sales Bangun Kosambi Sukses Tembus Rp448 Miliar
- Dihadiri Ribuan Umat, Peresmian Si Mian Fo di PIK2 Jadi Momentum Kebersamaan
- WKND Market Vol. 6 di Land’s End PIK2 Jadi Tempat Seru Berkumpul Keluarga & Komunitas
- Hunian di PIK2 Kian Jadi Buruan, PANI Bukukan Lonjakan Penjualan