Agung Sedayu Hadirkan Si Mian Fo, Steven Kusumo Gemakan Spirit Cinta Kasih & Kedamaian

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Agung Sedayu Group (ASG) menghadirkan Si Mian Fo atau Brahma Empat Wajah (Phra Phrom) di kawasan Little Siam, Milenial Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten.

Peresmian sarana peribadatan bagi penanut Buddha, Tridarma, dan agama lainnya itu dilaksanakan pada Minggu (8/11/2026).

Chief Executive Officer (CEO) ASG Steven Kusumo mengatakan ada alasan pengembang properti ternama itu mendatangkan Si Mian Fo yang dibuat di Tailan ke PIK2.

Menurut Steven, kehadiran fasilitas tersebut tidak hanya untuk melengkapi kawasan wisata, tetapi juga menyediakan rumah doa yang dapat dimanfaatkan umat.

Steven menjelaskan sebelumnya ASG juga telah meresmikan fasilitas Si Mian Fo di Riverwalk Island, PIK, Jakarta Utara.

Kini, fasilitas serupa hadir di kawasan PIK2 dengan harapan dapat memberikan manfaat spiritual kepada masyarakat.

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“Beberapa waktu lalu kami juga merayakan peresmian Si Mian Fo di Riverwalk Island. Tentunya, hari ini kami kembali berkumpul untuk meresmikan Si Mian Fo di PIK2,” ujar Steven dalam acara peresmian itu.

Pengusaha muda yang berhasil menembus daftar Fortune Indonesia '40 Under 40' 2026 itu menambahkan pembangunan rumah doa merupakan salah satu bentuk perhatian ASG terhadap kebutuhan spiritual masyarakat di tengah pengembangan kawasan.