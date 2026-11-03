Agus dan Gus Yasin Dicopot, PPP Memanas, Rusman Mengkritik Mardiono

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP Rusman Yaqub merasa heran alasan tidak aktif di partai dipakai untuk mencopot Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari struktur parpol berlambang Ka'bah itu.

Agus dan Gus Yasin dicopot dari Waketum dan Sekjen PPP karena sering absen kegiatan partai.

Rusman mengatakan Agus dan Gus Yasin absen ke acara atau kegiatan partai yang undangannya disampaikan mendadak.

"Misalkan besok siang rapat, tengah malam baru dikirim," kata dia kepada awak media, Selasa (3/11).

Selain itu, kata Rusman, tak ada pembahasan awal ketika PPP ingin menggelar rapat atau kegiatan partai secara resmi atau informal.

"Kan, semestinya dibahas terlebih dahulu, diagendakan dulu, apa aja, bukan mendadak ada undangan rapat, apa disepakati dulu agendanya apa," ujar Rusman.

Dia juga menyoroti undangan dari DPP PPP untuk menghadiri rapat atau kegiatan internal yang ditandatangani ketum, tetapi tak bersama sekjen.

Dia mengatakan beberapa kali pernah menerima undangan dari DPP yang ditandatangani Ketum bersama Wasekjen PPP.