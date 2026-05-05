Agus Dhukun Wariskan Hobi Bermusik Hingga Olahraga Ekstrem pada Anak
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Agus Dhukun terus mendorong pengembangan bakat putrinya, Shelyn Adlyani Hendroharto, yang mulai dikenal sebagai drummer cilik sekaligus penyelam muda.
Dukungan tersebut diberikan sejak usia dini, baik di bidang musik maupun aktivitas luar ruang yang memacu adrenalin.
Agus mengungkapkan, dirinya sebelumnya juga telah menguji adrenalin melalui berbagai aktivitas ekstrem, termasuk menyelam di Raja Ampat.
Menurutnya, setiap olahraga ekstrem memiliki tantangan yang berbeda dan memberikan pengalaman tersendiri.
Dia menilai minat terhadap musik, diving, hingga parasailing yang dimilikinya kini mengalir kepada sang putri yang berusia delapan tahun.
“Hobi musik dan olahraga panjat tebing karang yang bersifat memacu adrenalin dan itu semua kebetulan menurun ke Shelyn Adlyani (anak perempuan saya), di dunia musik kebetulan Shelyn lebih tertarik untuk belajar drum,” ujar Agus.
Agus menambahkan, bakat dan keberanian Shelyn mulai terlihat sejak usia dini, termasuk dalam aktivitas luar ruang yang menantang.
“Alhamdulillah Allah mewujudkan keinginan saya. Shelyn dari umur 6 tahun juga sudah bisa panjat tebing karang, pokoknya semua hobi saya turun ke dia, nyalinya bagus,” lanjutnya.
Agus Dhukun menurunkan hobi musik dan olahraga ekstrem kepada anak sejak usia dini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tak Hanya Bermusik, Shelyn Tekuni Hobi Menyelam Sejak Usia 6 Tahun
- Tak Sekadar Bermusik, Lutfi Armia Bangun Narasi Lewat Karya Sinematik
- April di PIK Kian Meriah: Ada Musik, Yoga, Festival, sampai Keseruan bagi Keluarga
- TikTok LIVE Bersama Cece Caramel Luncurkan Mini Album Caramelting
- Aprindo Jalin Kerja Sama dengan Velodiva, Ini Tujuannya
- Rayakan Paskah, Kalakarta dan Clarisse Callista Rilis Lagu Ziarah