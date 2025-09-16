Agus Suparmanto Punya Kedekatan dengan PPP, Wajar Didukung Jadi Ketua Umum

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Tobahul Aftoni mengatakan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan siap berkontestasi sebagai calon ketua umum PPP.

"Beliau menyatakan siap berkhidmat dan berjuang bersama PPP agar mampu kembali ke kontestasi politik nasional lulus parlemen pada Pemilu 2029," kata Toni, sapaan akrab Tobahul Aftoni kepada wartawan, Selasa (16/9).

Toni mengatakan bahwa pernyataan Agus siap maju setelah yang bersangkutan menerima dukungan dari ulama dan senior PPP untuk menjadi caketum.

"Setelah mendapatkan dukungan dari para kiai, para pimpinan majelis DPP PPP, mayoritas pengurus harian DPP PPP dan mayoritas DPW PPP di seluruh Indonesia," ungkap sekjen Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) itu.

Toni mengatakan nama Agus Suparmanto sebenarnya bukan sosok asing bagi PPP.

Menurut dia, Agus pernah diminta senior partai Maimoen Zubair merapat ke parpol berkelir hijau tersebut.

"Namun, saat itu beliau belum siap, karena masih fokus pada pengembangan usaha dan bisnisnya," katanya.

Menurut dia, Agus juga bukan sosok asing bagi PPP karena kedekatannya dengan Maimoen Zubair.