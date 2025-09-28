menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Agus Suparmanto Terpilih secara Aklamasi, Qoyum: Ini Kehendak Muktamar

Agus Suparmanto Terpilih secara Aklamasi, Qoyum: Ini Kehendak Muktamar

Agus Suparmanto Terpilih secara Aklamasi, Qoyum: Ini Kehendak Muktamar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar.

"Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin ini yang menentukan keputusan," jelas Qoyum saat ditemui, Minggu (28/9) dini hari.

Baca Juga:

Selanjutnya, kata Qoyum, ketua umum terpilih bersama dengan para formatur akan segera menyusun kepengurusan.

"Ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kekuatan PPP," katanya.

Dia pun menyayangkan klaim sepihak dari pihak Plt Ketua Umum Mardiono.

Baca Juga:

"Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya enggak bisa seperti itu," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sidang hari ini berjalan dengan lancar hingga terpilihnya Agus Suparmanto secara aklamasi.

Konon, Agus Suparmanto telah terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Muktamar X

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI