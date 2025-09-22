Agus Widjajanto: Prabowo Sedang Menyusun Formasi Kabinet yang Tepat
jpnn.com - Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP) merupakan upaya menyusun formasi yang tepat.
Hal itu menurutnya dilakukan Prabowo untuk menyukseskan berbagai program pemerintah dalam empat tahun ke depan.
Agus mengatakan perombakan dilakukan karena pada awal pemerintahan, Prabowo harus mengakomodir berbagai kepentingan dalam kabinet.
Namun pada tahun pertama pemerintahan, orang-orang yang diberikan kepercayaan ternyata bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi.
Alih-alih bekerja maksimal membantu Prabowo, aksi sebagian anggota kabinet malah menimbulkan keresahan publik.
"Mungkin Presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, di mana awal dibentuk Presiden harus mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan yang tentu jauh dari keinginan prabowo sendiri," ucap Agus dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).
Kandidat doktor di Universitas Padjajaran itu menyarankan agar anggota kabinet baru fokus bekerja menyukseskan visi besar Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
Khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru bergabung dalam kabinet, diharapkan tidak mudah memberikan statemen yang menimbulkan pro kontra.
Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle untuk mencari formasi yang tepat. Apakah terkait geng solo?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Umur Pendek
- Dukung Total Program Presiden Prabowo, Warga Jaktim Deklarasi Tolak Kerusuhan
- Apel Kebangsaan Sukarelawan Prabowo Lahirkan Lima Poin Sikap Politik
- UU IKN Tidak Memuat Frasa Ibu Kota Politik
- Prabowo Tetapkan IKN Sebagai Ibu Kota Politik Pada 2028
- Dukung Kebijakan Cukai Purbaya, Tani Merdeka Minta Pemerintah Lindungi Petani