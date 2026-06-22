Agus Widjajanto Soroti Potensi Ketidakpastian Hukum Akibat Patriot & Merah Putih Bond
jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum Agus Widjajanto menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), khususnya terkait pemberian perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan Danantara.
Menurut Agus, negara memang memiliki kewenangan memberikan insentif dan jaminan untuk mendorong investasi.
Namun, perlindungan yang berujung pada kekebalan hukum secara absolut berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi.
"Di negara hukum tidak dikenal adanya imunitas absolut bagi subjek hukum tertentu. Investor boleh diberi kepastian, jaminan, maupun insentif fiskal, tetapi bukan diberikan status kebal terhadap tuntutan pidana, perdata, ataupun perpajakan. Negara hukum yang sehat memberikan karpet merah kepada investor melalui sistem yang baik, bukan melalui surat kebal," kata Agus Widjajanto kepada wartawan, Senin (22/6).
Agus menjelaskan, apabila benar terdapat ketentuan yang membebaskan pembeli obligasi tersebut dari tuntutan pidana umum, pidana khusus (termasuk perpajakan), serta gugatan perdata, maka norma tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai asas persamaan kedudukan warga negara di depan hukum.
"Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa pengecualian. Status sebagai pembeli obligasi tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlakuan istimewa yang menghapus pertanggungjawaban hukum," ujarnya.
Ia menambahkan, sistem hukum Indonesia memang mengenal imunitas dalam lingkup terbatas, seperti imunitas diplomatik berdasarkan Konvensi Wina dan imunitas fungsional bagi pejabat negara saat menjalankan tugas jabatan.
Namun, menurutnya, tidak terdapat konsep imunitas bagi pelaku ekonomi atau investor.
Ia menilai keberadaan ketentuan yang memberikan kekebalan hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi di antara para pelaku pasar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Deep State dan Negara Dalam Negara: Antara Realitas Kekuasaan, Birokrasi Permanen, dan Kepentingan Terselubung
- Pakar Hukum Soroti Benturan Yurisdiksi Praperadilan PN Jaksel dan Peradilan Militer Terkait Kasus Andrie Yunus
- Agus Widjajanto Sebut Pelaporan Aktivis Geruduk Rapat DPR di Hotel Perlu Kejelasan
- Pancasila dalam Cermin Honocoroko: Integrasi Budaya, Spiritualitas, dan Negara
- Antara Kartini dan Sosrokartono dalam Membangun Emansipasi Wanita
- Kehadiran Seskab Teddy di Bazar Rakyat Bisa Jadi Penghubung Komunikasi Presiden dan Masyarakat