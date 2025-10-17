Agustina Wilujeng Bangga Kota Semarang Jadi Tuan Rumah JCI Indonesia National Convention
jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Semarang sebagai tuan rumah JCI Indonesia National Convention 2025.
Adapun ajang tahunan bergengsi itu bakal mempertemukan para pemimpin muda nasional dan internasional.
Hal itu disampaikan Agustina saat memberikan sambutan di hadapan para peserta JCI Indonesia National Convention di Padma Hotel Semarang, Kamis (16/10).
Kegiatan yang berlangsung pada 15–17 Oktober 2025 ini diikuti oleh delegasi dari 16 chapter JCI Indonesia, serta perwakilan dari delapan negara sahabat, antara lain Jepang, Singapura, Filipina, Korea, Thailand, India, Malaysia, dan Bangladesh.
JCI (Junior Chamber International) merupakan organisasi kepemudaan dunia yang berdiri sejak 1915 dan kini aktif di lebih dari 120 negara, beranggotakan profesional muda berusia 18–40 tahun.
Agustina menegaskan kehadiran para pemimpin muda ini menandai semangat baru dalam membangun kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.
“Hari ini kita semua menyaksikan masa depan sedang dibentuk oleh generasi muda yang percaya bahwa perubahan dimulai dari tindakan kecil yang berdampak besar,” ujar Wali Kota.
Agustina juga menyoroti pentingnya peran anak muda dalam menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks.
