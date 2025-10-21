Agustina Wilujeng Puji Kontribusi PERPIT Jateng Terhadap Pembangunan Kota Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan PERPIT terhadap pembangunan di Kota Semarang.

Hal itu disampaikan Agustina saat menghadiri acara Pelantikan Kepengurusan Periode III Perkumpulan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) Jawa Tengah periode 2025-2030 yang berlangsung di PO Hotel Semarang, Sabtu (18/10).

Menurutnya, PERPIT bukan sekadar perkumpulan nama-nama besar, melainkan sebuah wadah penting bagi para pengusaha Indonesia-Tionghoa yang telah lama menyatu dengan bumi pertiwi.

Kepada pengurus yang baru dilantik, Agustina pun menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar mereka dapat menjalankan amanah dengan baik.

"Saya menyaksikan bagaimana PERPIT Jawa Tengah, sebagai perpanjangan tangan dari PERPIT Nasional, telah berkontribusi di tanah Semarang ini. Harapan saya sederhana, namun mendalam: Jadilah nakhoda yang membawa bahtera organisasi ini berlayar dengan gagah, menembus ombak tantangan ekonomi global," tegas Agustina.

Dirinya juga menekankan misi utama PERPIT Jawa Tengah adalah menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Ia berpesan agar etika usaha selalu dijunjung agar tercipta kompetisi yang adil tanpa saling menjatuhkan.

Lebih lanjut, Agustina menyebut Kota Semarang sebagai jantung pergerakan ekonomi Jawa Tengah dan memandang PERPIT Jawa Tengah sebagai salah satu tiang penyangga yang krusial.

"Kehadiran PERPIT Jawa Tengah sangat krusial dalam membangun iklim investasi yang nyaman dan kondusif, menarik lebih banyak peluang agar roda perekonomian kita berputar lebih kencang," jelasnya.