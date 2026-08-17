Agustusan di Manggarai, Ganjar Pranowo Rayakan HUT RI Bersama Pengungsi Korban Gempa
jpnn.com, MANGGARAI - Suasana pengungsian korban gempa NTT di Klinik Pratama Panti Nirmala di Karot, Ruteng, Manggarai penuh haru biru pada Senin (17/8).
Momen itu terjadi saat politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo datang menjenguk korban gempa yang sedang dirawat.
Ganjar yang tengah berada di Flores, NTT bersama sejumlah politisi PDIP seperti Tri Rismaharini, Tjiptaning dan lainnya berkunjung ke sejumlah lokasi bencana.
Ganjar tiba di NTT pada Minggu (16/8) sudah berkunjung ke sejumlah titik, seperti di Desa Golo Sepang, Manggarai Barat dan hari ini ke Ruteng serta Manggarai Timur.
Saat di Ruteng, Ganjar menengok sejumlah lokasi pengungsian, salah satunya di Klinik Pratama Panti Nirmala, Karot. Di tempat itu, Ganjar menyapa para pengungsi yang sedang dirawat di halaman klinik dan sejumlah pengungsi lainnya.
"Sakit apa ibu? Sudah ditanganikah? Semoga lekas sembuh ya," sapa Ganjar pada para pasien.
Ganjar juga sempat menemui pasien yang baru saja melahirkan. Dia menggendong bayi yang masih berwarna merah itu dan bercanda dengan orang tuanya.
Ganjar juga bercanda gurau menghibur anak-anak di lokasi tersebut. Mantan Gubernur Jateng itu membagikan mainan pada mereka yang ada di sana.
Ganjar Pranowo bersama rombongan PDIP mengunjungi korban gempa di Desa Golo Sepang, Manggarai Barat dan hari ini ke Ruteng serta Manggarai Timur, Flores, NTT.
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