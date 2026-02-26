Ah Pek Kopitiam Tanjung Duren Resmi Dibuka, Usung Kopi Claypot dan Promo Egg Tart

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Jaringan kopitiam Ah Pek resmi membuka cabang terbarunya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada 26 Februari 2026.

Kehadiran gerai ini memperluas jangkauan brand tersebut sekaligus membawa konsep kopi claypot khas Malaysia ke salah satu pusat kuliner ibu kota.

Mengusung konsep kopitiam tradisional, Ah Pek mempertahankan teknik penyajian kopi menggunakan claypot yang didatangkan dari Malaysia.

Proses slow cook di atas tungku tanah liat menjaga suhu panas tetap stabil selama pemasakan, sehingga menghasilkan kopi dengan tekstur lebih pekat dan aroma yang kuat.

Selain minuman, cabang Tanjung Duren menghadirkan variasi menu misoa sebagai salah satu daya tarik utama.

Untuk kategori berkuah, tersedia Mala Misoa, Curry Laksa Misoa, serta Misoa Ayam Panggang dengan kuah kaldu kental.

Sementara varian tanpa kuah meliputi Misoa Kering Hing Hua dan Misoa Kering Ayam Kecap Sayur Asin.