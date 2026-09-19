Aher Kenang Danny Setiawan, Ada Momen Indah Seusai Pilkada Jabar 2008

jpnn.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengenang sosok Danny Setiawan yang meninggal dunia sebagai senior sekaligus pendahulunya dalam pemimpin Jawa Barat.

Danny Setiawan adalah Gubernur Jabar periode 2003-2008, kemudian dilanjutkan oleh Aher selama dua periode sejak 2008 - 2018.

Aher mengatakan dirinya merasa kehilangan atas kepergian Danny Setiawan. Menurutnya, Danny merupakan sosok yang dikenal ramah dan dekat dengan berbagai elemen masyarakat Jawa Barat.

"Innalillahi wa innailaihi rajiun. Tentu saja dan keluarga merasa kehilangan luar biasa atas kepergian pak Danny Setiawan," kata Aher saat ditemui di rumah duka, Jalan Anggrek, Kota Bandung, Sabtu (19/9/2026).

Ia menilai Danny telah memberikan kontribusi dalam pembangunan Jawa Barat selama menjabat sebagai gubernur.

"Almarhum sosok yang dikenal oleh masyarakat Jawa Barat pernah memimpin Jawa Barat, menjadi Gubernur dengan sangat baik, ya, berprestasi, dikenang ramah pada masyarakat. Saya kira masyarakat mengenang keramahannya ya. Dekat dengan tokoh-tokoh, dekat para ulama, dekat dengan ormas, dekat dengan pesantren. Itulah sosok beliau," ujarnya.

Aher kemudian mengenang posisinya sebagai penerus Danny Setiawan. Dia menjabat sebagai Gubernur Jabar selama dua periode, yakni 2008-2018.

Bagi Aher, kepemimpinannya selama 10 tahun tidak terlepas dari keberlanjutan pemerintah yang telah dijalankan para gubernur sebelumnya. Ia menyebut Danny sebagai salah satu senior yang memiliki posisi penting dalam perjalanan kepemimpinannya di Jawa Barat.