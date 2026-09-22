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Ahli dari Badan Keahlian Perkapalan PII Bicara soal Karamnya Kapal Virgo

Ahli dari Badan Keahlian Perkapalan PII Bicara soal Karamnya Kapal Virgo
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Ahli dari Badan Keahliam Perkapalan PII dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Dr. Ir. Samsuddin,MT.,M.Mar.E., IPM., Asean Eng. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Persatuan Insinyur Indonesia ikut berdukacita atas karamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa pada 13 September 2026.

PII berharap seluruh penanganan dan investigasi dilakukan secara komprehensif untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus menjadi pembelajaran agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi.

Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengatakan pihaknya merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi melalui perspektif keinsinyuran, khususnya dalam melihat aspek teknis keselamatan kapal.

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“PII melalui Badan Keahlian Perkapalan ingin memberikan penjelasan dari sisi keinsinyuran. Tentu penjelasan ini tidak dimaksudkan untuk mendahului hasil investigasi, tetapi menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman teknis kepada masyarakat dan mendorong perbaikan keselamatan pelayaran,” ujar Ilham.

Ahli dari Badan Keahlian Perkapalan PII Bicara soal Karamnya Kapal VirgoKetua Umum PII Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA., IPU., ASEAN Eng. Foto: Sumber JPNN

PII memandang bahwa keselamatan pelayaran merupakan bagian penting dari praktik keinsinyuran yang harus didukung oleh penerapan standar, kompetensi profesional, pengawasan, serta pengelolaan risiko yang baik.

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Evaluasi terhadap setiap kecelakaan diperlukan agar aspek teknis, operasional, maupun kesiapan sumber daya manusia dapat terus diperbaiki.

“Setiap kecelakaan harus menjadi pembelajaran. Kita perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip keselamatan, standar teknis, perencanaan pemuatan, stabilitas kapal dan kompetensi awak kapal benar-benar diterapkan dalam praktik,” kata Ilham.

Kecelakaan kapal Virgo dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis, selain kondisi cuaca.

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