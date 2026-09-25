Ahli Gizi: Menu Lokal Perkuat MBG dan Lebih Diterima Anak

jpnn.com, JAKARTA - Pemanfaatan kuliner daerah dinilai dapat memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain menghadirkan makanan yang lebih akrab dengan selera anak, penggunaan bahan pangan lokal juga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ahli Gizi di Kabuputen Sanggau, Kalimantan Barat, Nani Maulidia mengatakan menu berbasis pangan lokal dapat digunakan dalam program MBG sepanjang memenuhi prinsip gizi seimbang, aman dikonsumsi, disukai anak, tersedia di daerah, dan sesuai dengan alokasi biaya.

“Tujuan pemerintah mengadakan program MBG tentu untuk meningkatkan kualitas status gizi anak bangsa. Selain itu, juga untuk memberdayakan perekonomian masyarakat setempat,” ujar Nani.

Menurut dia, satu porsi makanan bergizi perlu mengandung sumber karbohidrat, protein hewani atau nabati, lemak, vitamin, dan mineral. Komposisi itu dapat dipenuhi melalui makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, dan buah yang tersedia di masing-masing daerah.

Nani menilai menu MBG yang pernah ia amati telah memuat unsur gizi seimbang tersebut. Penilaian itu didasarkan pada makanan yang diterima anaknya di sekolah.

“Kalau saya lihat dari jenis bahan makanannya, sudah mencakup standar gizi seimbang. Dalam makanannya sudah ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Secara estimasi, porsinya juga sudah mencukupi untuk anak seusianya,” katanya.

Meski demikian, menu lokal tidak dapat langsung digunakan hanya karena mudah ditemukan atau menjadi makanan khas suatu daerah. Kandungan gizi dan porsinya tetap perlu dikaji oleh tenaga ahli sebelum disajikan kepada anak sekolah. Ketersediaan bahan baku, keamanan pangan, penerimaan anak, dan efisiensi biaya juga harus menjadi bagian dari perencanaan menu.