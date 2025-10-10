Ahli Gizi Undip Sebut Proses Memasak MBG Biang Keracunan

jpnn.com, SEMARANG - Ahli gizi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Fitriyono Ayustaningwarno tak sepakat dengan cara pandang Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi soal siswa penerima Makan Bergizi Gratis.

Yusta, begitu dia akrab disapa menyatakan bahwa Indomie atau kebanyakan mi instan yang beredar di Indonesia punya bahan yang sama dengan spageti, yaitu tepung terigu.

Dia menyebut penyebab keracunan pada siswa bukan terletak pada jenis makanannya, melainkan cara pengolahan dan penyajian yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Perbedaan utama terletak pada cara konsumsi dan waktu penyajian. Mi instan umumnya dimasak dan langsung dikonsumsi dalam waktu kurang dari 30 menit, sedangkan spageti dalam program MBG biasanya dimasak malam hari dan baru disajikan siang keesokan harinya.

“Nah, itu yang menyebabkan pertumbuhan mikroba kemudian terjadi keracunan makanan. Ini yang perlu diperhatikan,” kata Yusta kepada JPNN.com, Jumat (10/10).

Yusta menyebut makanan matang idealnya tidak dibiarkan pada suhu ruang lebih dari empat jam.

Jika melebihi batas itu, mikroba dapat tumbuh cepat di kisaran suhu 4–50 derajat celsius yang disebut sebagai “danger zone” dalam keamanan pangan.

“Kondisi dapur MBG umumnya mulai produksi malam, sekitar pukul 21.00 sampai subuh, lalu makanan didistribusikan siang hari. Itu artinya waktu tunggunya jauh lebih lama dari batas aman,” katanya.