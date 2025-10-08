Ahli Kesehatan Anak: MBG Perlu Dukungan Semua Pihak untuk Menjamin Kemanfaatannya

jpnn.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak Januari 2025, bertujuan untuk mengintervensi pemenuhan gizi masyarakat secara luas dan mencegah stunting.

Kendati begitu, MBG mendapat tantangan pada pelaksanaannya. Sejumlah insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa daerah dan berdampak terhadap ribuan penerima manfaat.

Sebagian lapisan masyarakat menganggap perlu evaluasi serius terhadap program MBG, bertujuan agar insiden serupa bisa diminimalisir dan menjadi zero accident di masa depan.

Beberapa ahli kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat memberikan masukan bagi pelaksanaan MBG agar lebih baik.

“Saya setuju dengan program ini dan tetap harus dilanjutkan, karena tujuannya mulia. Basis angka kekurangan gizi di Indonesia juga ada. Namun dalam pelaksanaanya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus dilaksanakan secara bertahap, tepat sasaran, dan seksama. Kalau ada insiden keamanan pangan, perlu dievaluasi. Bukan terus kita minta berhenti,” ujar Guru Besar Fakultas Kedokteran UI di bidang Ilmu Kesehatan Anak Prof Hinky Hindra Irawan Satari.

Menurut Prof Hinky, Program MBG sendiri bukan hal baru di Indonesia. Sejak 1981 dia ikut serta dalam program serupa yang bernama, Pemberian Makanan Tambahan.

Saat itu, program tersebut berbasis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berkaca dari pengalaman puluhan tahun di lapangan, dia menyerukan supaya program ini perlu diperhatikan keamanannya dan dilakukan secara profesional.

“Program besar ini harus dilakukan secara profesional. Food safety (asas keamanan pangan) perlu perhatian. Semua elemen masyarakat pada dasarnya siap membantu,” tambahnya.