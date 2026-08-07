Ahli Soroti Risiko BPA dari Galon Guna Ulang terhadap Kesehatan Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - Viralnya unggahan di media sosial yang mengaitkan konsumsi air galon isi ulang dengan penyakit ginjal memicu perhatian publik.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah akademisi menilai persoalan yang perlu diwaspadai bukan hanya kebersihan air atau depot pengisian ulang, tetapi juga paparan bisphenol A (BPA) dari material galon guna ulang berbahan polikarbonat.

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof. Junaidi Khotib, menjelaskan bahwa BPA pada galon polikarbonat dapat bermigrasi ke dalam air akibat paparan sinar matahari, suhu tinggi, serta penggunaan berulang.

Menurutnya, senyawa tersebut dikenal sebagai pengganggu sistem endokrin yang dampaknya tidak selalu langsung dirasakan.

"BPA dikenal sebagai senyawa yang mengganggu fungsi normal sistem endokrin tubuh. Sistem endokrin yang terganggu, efeknya tidak langsung terasa. Namun, berbahaya dalam jangka panjang," ujar Junaidi.

Ahli polimer Universitas Indonesia, Prof. Mochamad Chalid, mengatakan kondisi galon yang telah lama digunakan, sering terpapar panas, mengalami goresan, atau berulang kali disikat dapat mempercepat kerusakan struktur plastik sehingga meningkatkan potensi perpindahan BPA ke dalam air minum.

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Dia menjelaskan proses tersebut terjadi akibat putusnya ikatan pada material plastik. Karena itu, Chalid menyarankan galon guna ulang digunakan maksimal 40 kali atau sekitar satu tahun dengan asumsi diisi ulang satu kali setiap pekan.

"Lebih dari itu, risiko perpindahan BPA akan semakin tinggi," katanya.