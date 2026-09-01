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Ahli Uang

Oleh: Dahlan Iskan

Ahli Uang
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Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Ahlul, ahli, artinya orang yang punya kemampuan lebih.

Halli, hal, masalah, mengurai masalah.

Wal, wa, berarti ''dan''.

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Aqdi, akad, pengikat, putusan.

Ahli UangMuktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031.-Dok/Disway.id-

Maka Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA) punya makna: orang-orang yang punya keahlian menguraikan masalah rumit ''dan'' punya keahlian mengikatkan yang terberai lalu mampu membuat keputusan yang berkualitas dan bisa diterima semua pihak.

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Apakah sembilan orang AHWA di Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, sudah seperti itu? Anda sudah tahu. Saya belum tahu.

Seharusnya seperti itu. Mereka adalah pengambil keputusan ini: siapa yang harus menjadi pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama dengan jabatan yang disebut rais aam. Siapa pula yang menjadi ketua umum eksekutif tertinggi dalam NU --disebut dewan tanfidziyah.

Sebagai pengusaha yang sukses, Gus Kikin akan lebih tahu bagaimana membuat uang dari tambang batu bara milik NU yang dihadiahkan oleh pemerintah Jokowi.

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