Ahli Waris Almarhumah Nurijah PPPK Menerima Rp832,8 Juta

jpnn.com - BATAM – PT Taspen (Persero) menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris almarhumah Nurijah (33), seorang PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri).

Almarhumah Nurijah, yang dulu bekerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat Dewan DPRD Pemprov Kepri, ahli warisnya menerima total manfaat sebesar Rpp832.871.797.

TASPEN juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada keluarga almarhum Abdul Azis yang wafat saat masih aktif menjalankan tugas sebagai PNS di Pemkot Batam, Kepri.

Untuk di lingkungan Pemkot Batam, santunan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad, di ruang kerjanya, bersama Komisaris Utama TASPEN Fary Djemy Franscis, di Batam, Jumat (10/7).

“Santunan ini diberikan kepada keluarga almarhum Abdul Azis yang wafat saat masih aktif menjalankan tugas sebagai ASN di Pemkot Batam, dengan total manfaat yang diterima ahli waris mencapai Rp248.934.300. Sementara untuk almarhumah Nurijah, PPPK di Sekretariat Dewan DPRD Pemprov Kepri dengan total manfaat yang diterima mencapai Rpp832.871.797, melalui program TASPEN,” ujar Fary Dejemy.

Lebih lanjut, ia menjelaskan selain mendapatkan santunan jaminan kematian, ahli waris Almarhum Abdul Azis juga menerima uang pensiun janda sebesar Rp2.845.400 per bulan disalurkan melalui Bank Mandiri Taspen.

“Jadi selain jaminan kematian, jaminan kecelakaan tewas dan juga tabungan hari tua, diberikan pensiun bulanan bagi ahli waris yang masih berhak,” kata dia.

Ia menambahkan selain santunan dan pensiun bulanan bagi ahli waris, anak peserta memperoleh tambahan manfaat beasiswa jenjang SD, SMP, SMA/sederajat, hingga perguruan tinggi.