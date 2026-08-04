Ahli Waris Korban Insiden Kebakaran Kapal Mutiara Sentosa Sudah Terima Santunan

jpnn.com, SURABAYA - Jasa Raharja menyerahkan santunan kepada para ahli waris korban meninggal dunia dalam insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di RS Bhayangkara Surabaya.

Penyerahan santunan dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan angkutan umum laut.

Penyerahan tersebut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Komjen (purn) Suntana, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Muhammad Awaluddin, serta Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.

“Sejak awal kami bergerak bersama Kementerian Perhubungan, Basarnas, Kepolisian, KSOP, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pemerintah daerah, rumah sakit, dan seluruh unsur terkait dalam proses evakuasi, pendataan, verifikasi korban, hingga memastikan setiap korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka, memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan administratif,” ujar Muhammad Awaluddin, Selasa (4/8).

Menurut dia, percepatan penyerahan santunan merupakan hasil dari koordinasi intensif seluruh pemangku kepentingan yang menunjukkan komitmen negara untuk hadir melindungi masyarakat.

“Kolaborasi yang terbangun hari ini merupakan wujud nyata negara hadir. Negara hadir bekerja bersama-sama, saling menguatkan, dan saling melindungi masyarakat. Penyerahan santunan ini adalah bentuk tanggung jawab negara kepada korban kecelakaan angkutan umum laut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964,” jelas dia.

Sesuai ketentuan, ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan sebesar Rp 50 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh jaminan biaya perawatan hingga Rp20 juta.

Selain itu, para korban juga memperoleh perlindungan tambahan dari PT Jasaraharja Putera sebagai perusahaan asuransi yang telah menjalin kerja sama tanggung jawab pengangkut, dengan manfaat santunan meninggal dunia Rp 75 juta dan manfaat tambahan bagi korban luka-luka hingga Rp 37,5 juta, sesuai ketentuan polis yang berlaku.