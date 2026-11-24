jpnn.com, SUMEDANG - Jasa Raharja menyerahkan santunan kepada ahli waris empat korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas beruntun di Jalan Raya Cirebon–Bandung, Dusun Saralema, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/11).

Penyerahan santunan dilakukan pada Senin malam atau kurang dari 24 jam setelah kecelakaan terjadi.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, dan Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jawa Barat Tamrin Silalahi. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp50 juta.

Keempat korban tersebut adalah Muhamad Robi Faturohman, Aceng, Bagas Gunawan, dan Nur Putri Rahayu. Santunan untuk Muhamad Robi Faturohman diserahkan kepada ahli waris bernama Erna, sedangkan santunan untuk Aceng diserahkan kepada Imas Sartika. Sementara itu, santunan bagi Bagas Gunawan dan Nur Putri Rahayu diserahkan kepada ahli waris bernama Jajang Sujana.

Ariyandi menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Santunan ini merupakan wujud kehadiran negara sekaligus komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga ini bisa meringankan beban keluarga korban,” ungkapnya.

Sebelumnya, kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 08.52 WIB tersebut melibatkan delapan kendaraan dan mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia serta enam orang mengalami luka-luka.

Setelah menerima informasi kejadian, Jasa Raharja segera berkoordinasi dengan Unit Gakkum Polres Sumedang terkait pendataan dan identifikasi korban, sekaligus melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memastikan pelayanan kepada korban berjalan optimal.