Ahli Waris Korban Kecelakaan Maut Truk di Bekasi Sudah Menerima Santunan

jpnn.com, BEKASI - Jasa Raharja menyerahkan santunan kepada ahli waris dua korban meninggal dunia dalam kecelakaan truk molen yang terjadi di Bekasi Timur, pada 1 November. Kedua korban tersebut yakni Siti Habibah dan anaknya Adisha Raiqa Shafiya.

Penyerahan santunan dilakukan oleh Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi, didampingi Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Joko Sembodo¸di kediaman ahli waris di wilayah Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/11).

Seluruh korban kecelakaan tersebut terjamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Untuk korban meninggal dunia berhak atas santunan sebesar Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli waris yang sah. Sementara korban luka-luka, telah diberikan jaminan biaya perawatan kepada rumah sakit tempat korban dirawat.

Sementara Dul Alim, selaku ahli waris korban yang menerima santunan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan Jasa Raharja kepada keluarganya di tengah masa duka.

“Di tengah kehilangan yang kami rasakan, perhatian dan bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami. Kami berterima kasih kepada Jasa Raharja dan jajaran Polres Metro Bekasi Kota yang telah membantu proses penyerahan santunan sehingga hak keluarga dapat diterima. Karena dukungan ini dapat sedikit meringankan beban kami dalam menghadapi masa sulit ini,” ijar Dul Alim.

Dalam kesempatan itu, Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Dia menyebut penyerahan santunan merupakan bagian dari komitmen Jasa Raharja sebagai bagian dari ekosistem Danantara, untuk memastikan hak perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat diterima oleh ahli waris.