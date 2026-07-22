Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Rp100 Miliar Eks Jaksa dan Hakim ke KPK

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan informasi mengenai dugaan kepemilikan harta kekayaan tidak wajar yang dimiliki oleh mantan pejabat negara. Laporan ini disampaikan langsung oleh pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya, Azis Pangeran, ke Bagian Pengaduan Masyarakat KPK di Jakarta, Rabu (22/7).

Adapun pelaporan terkait kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan yang diduga mencapai nilai ratusan miliar rupiah. Aset tersebut tersebar di tiga provinsi, termasuk wilayah ibu kota dan daerah Sentul, Jawa Barat.

"Estimasi perkiraan harga dugaan kami bisa mencapai puluhan sampai ratusan miliar rupiah. Salah satunya ada di Mataram, kawasan lokasi wisata berupa perbukitan yang menembus ke area pantai," kata Azis kepada wartawan seusai memberi laporan.

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Azis menjelaskan bahwa kliennya merupakan anak dari mantan jaksa berinisial HMS yang telah meninggal dunia dari istri pertama. Mantan jaksa tersebut diketahui menikah tiga kali, di mana istri keduanya adalah seorang hakim berinisial RE.

Aset yang dilaporkan merupakan milik mantan jaksa dan mantan hakim tersebut yang notabene adalah ayah kandung dan ibu tiri dari kliennya. Setelah keduanya meninggal, barulah terungkap dugaan kepemilikan aset fantastis tersebut.

"Ahli waris melihat jumlah aset yang dimiliki orang tuanya tidak wajar. Ada kekhawatiran bahwa aset-aset tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah, sehingga kami berkonsultasi dan menyampaikan laporan informasi ke KPK," ungkap Azis.

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Rincian aset yang dilaporkan meliputi rumah tinggal di berbagai kawasan seperti Sentul, Jawa Barat seluas 400 meter persegi, Duren Sawit seluas 260 meter persegi, dan sebuah vila di Bogor seluas 1.200 meter persegi. Selain itu, terdapat juga tanah seluas sekitar 30.000 meter persegi di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan 2.900 meter persegi di Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Kalau estimasi perkiraan harga ya, kalau perkiraan harga itu mungkin dugaan kami bisa mencapai puluhan sampai ratusan miliar karena kalau di seperti di Mataram itu kan lokasi wisata itu ada bukit di sana itu dan tembus pantai, seperti itu," kata dia.