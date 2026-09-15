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AHM Bawa Pendidikan Vokasi Berstandar Industri ke Ujung Timur Indonesia

AHM Bawa Pendidikan Vokasi Berstandar Industri ke Ujung Timur Indonesia
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Program vokasi AHM sampai ke SMKN 1 Papua Barat. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - Jarak yang jauh dari pusat industri otomotif kini tak lagi membatasi mimpi anak-anak muda di Tanah Papua.

Di Kabupaten Sorong, sekelompok siswa SMK Negeri 1 Papua Barat Daya kini bisa mempelajari teknologi sepeda motor terbaru.

Bahkan, dengan standar yang sama persis seperti yang digunakan di bengkel-bengkel resmi di kota besar.

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Langkah itu menyulut harapan baru setelah PT. Astra Honda Motor (AHM) bersama Astra Motor Papua meresmikan SMKN 1 Kabupaten Sorong sebagai SMK Mitra Binaan pertama di Provinsi Papua Barat Daya, pertengahan September ini.

Setiap tahunnya, ada lebih dari 90 siswa yang mendapat kesempatan emas untuk belajar langsung dari kurikulum industri.

Bagi pihak sekolah, kehadiran laboratorium praktik berstandar nasional dan beragam fasilitas e-learning bukan sekadar bantuan fisik, melainkan suntikan semangat.

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“Kami sangat bangga dan bersyukur bisa menjadi SMK Mitra Binaan Astra Honda pertama di Papua Barat Daya,” ungkap Kepala SMKN 1 Kabupaten Sorong, Anetha Ludia Swabra.

“Kepercayaan ini menjadi motivasi besar bagi para siswa dan guru untuk makin bersemangat belajar.”

Di Kabupaten Sorong, sekelompok siswa SMK Negeri 1 Papua Barat Daya kini bisa mempelajari teknologi sepeda motor terbaru Honda.

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