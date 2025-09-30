AHM Catatkan Torehan Positif Sepanjang IMOS 2025, Honda ADV160 Paling Laris

jpnn.com, TANGERANG - PT Astra Honda Motor (AHM) mencatatkan hasil positif pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 yang digelar ICE BSD, Tangerang.

Sepanjang pamera, Honda mampu membukukan penjualan secara total mencapai 562 unit.

Dari jumlah itu, produk barunya, Honda ADV160 yang bari dirilis pada awal September 2025 menjadi primadona dengan torehan 106 unit.

General Manager Sales Division PT Astra Honda Motor (AHM) Paulus Dani, menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme pengunjung di IMOS 2025 terhadap beragam pilihan sepeda motor Honda yang dipamerkan.



“Antusiasme terhadap New Honda ADV160 dan jajaran sepeda motor Honda lainnya semakin memperkuat kepercayaan konsumen” ujar Paulus Dani dalam siaran persny, Senin (29/9).



Honda ADV160 ditawaekab dalam yang ditawarkan dalam tiga varian, yakni CBS, ABS, dan RoadSync sukses menarik perhatian pengunjung.

Hal itu berkat tampilan yang gagah dan tangguh, teknologi konektivitas Honda RoadSync, serta panel meter modern berlayar TFT 5 inci.

Kehadiran pilihan warna terbaru, SUV Brown dengan velg burnt titanium, semakin menegaskan citra ADV160 sebagai skutik SUV premium andalan Honda.



Tak kalah mencuri perhatian, Honda Stylo 160 yang sejak awal tahun lalu hadir sebagai skutik fashionable khas anak muda mendapat sambutan positif sebagai ikon gaya hidup urban yang stylish sekaligus fungsional.

Di segmen skutik premium, Honda Vario 160 dan Vario 125 konsisten menjadi pilihan utama berkat kombinasi desain modern, performa bertenaga, dan kenyamanan harian.

Sementara itu, BeAT series terus memperkuat dominasi Honda di kelas motor praktis dan terjangkau.